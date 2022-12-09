Başkan Erdoğan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'i Vahdettin Köşkü'nde kabul edecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya gelecek.



VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE GERÇEKLEŞECEK

Görüşme, İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşecek.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Görüşmenin ardından mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek olan Erdoğan, Radev onuruna akşam yemeği verecek.