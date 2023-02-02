Başkan Erdoğan bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek: Saat belli oldu! Masada hangi konular var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı canlı yayında bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceğini bildirdi.





GÖRÜŞMENİN SAATİ BELLİ OLDU

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek görüşmenin saati 15.00 olarak açıklandı.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde seçim süreci, yasal düzenlemeler, meclis çalışmaları gibi kritik başlıklar masada olacak.





SON GÖRÜŞME 29 ARALIK'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Görüşmede ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile son olarak 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.

GÜÇLÜ ŞEKİLDE YOLUMUZA DEVAM EDİYOR

Katıldığı canlı yayında Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik anlayışının siyasetteki adresi olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açıktır. AK Parti, MHP ve BBP olarak güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Aday belirleyemeyen 6'lı koalisyona tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Onlar için adaylarının kim olduğu da önemli değil. Onlar, ipleri altısının hatta HDP'yi de sayarsak yedisinin elinde bir kukla koymaya çalışıyorlar. Böyle bir aday modeli, bu millete hakarettir" demişti.