Başkan Erdoğan bu video ile Savunma Sanayii atılımlarını gözler önüne serdi

Son dakika haberleri... Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda Polonya'ya yapılan Bayraktar insansız hava araçları ihracatına da değindi. Başlan Erdoğan konuşmasının o bölümünde "Bu anlaşma, Türkiye'nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yaptığı ilk yüksek teknolojiye sahip insansız hava aracı satışı olması bakımından da ayrıca önemlidir. Halihazırda, Türkiye ile birlikte dört farklı ülkede, 180 adet Bayraktar insansız hava aracımız faaliyet göstermektedir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, sözlerinin ardından Türk savunma sanayisinin başarısını gösteren bir video da izletti.