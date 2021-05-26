Haberler Video Haber Videoları Başkan Erdoğan bu video ile Savunma Sanayii atılımlarını gözler önüne serdi

Başkan Erdoğan bu video ile Savunma Sanayii atılımlarını gözler önüne serdi

Başkan Erdoğan bu video ile Savunma Sanayii atılımlarını gözler önüne serdi
26.05.2021 14:13
Ana Sayfa 00:25
İvana Sert'ten bikinili...
Ana Sayfa 00:57
Kadının oyununu polis bozdu
Ana Sayfa 03:50
Başkan Erdoğan'dan Süleyman...
Ana Sayfa 02:00
''Sinsi operasyonları akamete...
Ana Sayfa 01:05
BAE ilerleyen zamanda belki de...
Ana Sayfa 00:59
Uygulamadan kaçarken polisi...
Ana Sayfa 00:31
Demet Özdemir ve sevgilisi...
Ana Sayfa 01:24
İşte o fotoğrafın hikayesi
Ana Sayfa 02:04
Borsa güne nasıl başladı? 26...
Ana Sayfa 00:30
Kuruluş Osman 60. bölüm 3....
Ana Sayfa 00:53
İşte il il koronavirüs...
Ana Sayfa 01:30
Meteorolojiden İstanbul için...

Son dakika haberleri... Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda Polonya'ya yapılan Bayraktar insansız hava araçları ihracatına da değindi. Başlan Erdoğan konuşmasının o bölümünde "Bu anlaşma, Türkiye'nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yaptığı ilk yüksek teknolojiye sahip insansız hava aracı satışı olması bakımından da ayrıca önemlidir. Halihazırda, Türkiye ile birlikte dört farklı ülkede, 180 adet Bayraktar insansız hava aracımız faaliyet göstermektedir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, sözlerinin ardından Türk savunma sanayisinin başarısını gösteren bir video da izletti.


Haber Videoları