Başkan Erdoğan BM öncesi Abbas'ı kabul edecek!
Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 11:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek olan Birlemiş Milletler Genel Kurulu öncesi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
