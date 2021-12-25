Başkan Erdoğan bizzat ilgilendi! Pitbull saldırısında yaranan Asiye'nin tedavisini dünyaca ünlü doktor yapacak

Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş yürekleri dağlamıştı! Başkan Erdoğan'ın bizzat yakından takip ettiği olayda ise yeni gelişme yaşandı. Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisine, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam edilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ilk rahim naklini, Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşerek, tedavinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılmasını istedi.