Başkan Erdoğan "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'nde duyurdu: 'Dünya Dili Türkçe' adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Vatanı önce dil sonra ordu bekler, bunun için Türkçe'mize çok sıkı sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Yunus Emre'nin 700'üncü vefat yılına istinaden 'Dünya Dili Türkçe' adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz." dedi.