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Başkan Erdoğan: Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz

Başkan Erdoğan: Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz
26.11.2021 17:35
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de yapımı tamamlanan 96 tesisin toplu açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan faizle ilgili olarak, ‘’ Ülkemizdeki mandacı siyasetçiler ise bu kurtuluş mücadelesini tam tersi gibi göstermeye çalışıyorlar. Var güçleriyle üzerimize geliyor. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı politikamızdan geri döndüremeyecekler. Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Bu faizler düşecek. Ülkemizin ihracatını 36 milyar dolardan aldık 216 milyar dolara çıkardık. Ülkemizi 2008 ve 2019 krizi yılları dışında hep büyüttük.’’ ifadelerini kullandı.

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