Başkan Erdoğan, BBP Başkanı Mustafa Destici ile görüştü! Gündemde 2023 seçimleri var

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi partisinin genel merkezinde ziyaret etti.



Mutafa Destici ve parti yönetimi, Başkan Erdoğan'ı Genel Merkez binası önünde karşıladı.

Erdoğan ve Destici tokalaştıktan sonra Parti Genel Merkezi'ne girerken, Erdoğan sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.

MASADA 2023 STRATEJİSİ VAR

Erdoğan - Destici ikilisinin gündeminde 2023 seçimlerinin çalışmaları olacak. Destici, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı içinde kendi adı, amblemleri ve adaylarıyla gireceklerini açıklamıştı.

SEÇİM KANUNDAKİ DEĞİŞİKLİK DEĞERLENDİRİLECEK

Erdoğan - Destici ikilisi Cumhur İttifakı'nın yapısını ve 2023 stratejisini müzakere edecek. Liderlerin seçim kanununda yapılan değişikliği de değerlendirmeleri bekleniyor.