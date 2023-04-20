RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan bayram arifesinde anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Başkan Erdoğan bayram arifesinde anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti
20.04.2023 16:45

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti. Erdoğan, daha sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.


ZİYARETLERİN ARDINDAN DOLMABAHÇE ÇALIŞMA OFİSİ'NE GEÇTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret eden Erdoğan, daha sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN BAYRAM PROGRAMI
Öte yandan Başkan Erdoğan'ın bayram programı belli oldu. Başkan Erdoğan'ın bayramın ilk günü İstanbul'da olması öngörülüyor.

Bayramın ikinci gününde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gidecek Erdoğan'ın, Nurdağı ilçesinde depremzedeler için yapılan ilk köy evlerinin teslim törenine katılımı planlanıyor.

Bayramın son günü İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına katılacak Erdoğan'ın, daha sonra Sakarya'ya geçmesi bekleniyor.

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