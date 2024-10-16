Başkan Erdoğan Barzani görüşmesi: ''İsrail topyekün bir savaş çıkarabilir!''

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024, 16:15 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024, 16:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri, IKBY ile işbirliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, seçim sürecinden bölgesel güvenliğe kadar birçok önemli konuya dikkat çekerken, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin önemini vurguladı.

"IKBY Seçimleri Barış ve Huzur İçinde Geçecek"

Görüşmenin en önemli gündem maddelerinden biri 20 Ekim'de düzenlenecek olan IKBY parlamento seçimleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti ve seçimlerin kapsayıcı bir anlayışla, barış ve huzur içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Erdoğan ayrıca, Irak Türkmen Cephesi'nin de bu seçimlerde yarışacağını belirterek, Türkmenlerin demokratik süreçte aktif rol almasının önemine dikkat çekti.

İsrail'in Artan Saldırganlığına Karşı Uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik artan saldırganlığına da değindi. İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumunun, Orta Doğu'yu topyekûn bir savaş alanına çevirme riski taşıdığına işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel istikrar ve güvenliği her zaman ön planda tuttuğunu ifade etti. Ayrıca, Irak'ın bu çatışmanın dışında kalma çabalarını takdir ettiğini belirtti.

Kalkınma Yolu Projesi İle Bölgesel Ekonomik Kalkınma

Görüşmede ekonomi de önemli bir başlık olarak öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi'nin sadece Türkiye ve Irak için değil, tüm bölge için ekonomik kalkınma, istikrar ve kardeşliğe büyük katkı yapacağını söyledi. Bu büyük projenin, özellikle IKBY için de ekonomik açıdan önemli fırsatlar sunacağını belirtti. Erdoğan, projenin bölgesel işbirliğini pekiştireceğine ve uzun vadeli kalkınma hedeflerine hizmet edeceğine olan inancını dile getirdi.

Teröre Karşı Kararlı Mücadele Vurgusu

Erdoğan, terör tehdidine karşı ortak mücadelenin gerekliliğine de dikkat çekti. Terörün, bölgenin huzur, refah ve iç barışını hedef alan en büyük tehdit olduğuna işaret eden Erdoğan, bu tehdidin kalıcı olarak ortadan kaldırılması için Türkiye ve IKBY arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dost ve kardeş Irak'ın yanında olacağını ifade etti.

Türkiye ve Irak Arasında Stratejik İşbirliği

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Irak'la her alanda güçlü işbirliğini sürdüreceğini vurguladı. Bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın korunması için iki ülkenin ortak çıkarlarının altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin Irak halkının huzur ve refahı için her türlü desteği vermeye devam edeceğini belirtti.