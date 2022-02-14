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Başkan Erdoğan BAE'ye gidiyor! Çantada 13 anlaşma var

Başkan Erdoğan BAE'ye gidiyor! Çantada 13 anlaşma var
14.02.2022 08:51

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14-15 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi dünyaca ünlü gökdelen Burj Khalifa binasına Türk Bayrağının yansıtıldığı görüldü. Erdoğan, BAE ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bazı adımları çok güçlü şekilde atacağız. 10 milyar dolarlık yatırım planı sundular." demişti. Barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak ziyarette, ikili ilişkilere önemli katkılar sağlayacak 12 anlaşma imzalanacak.

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