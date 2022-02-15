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Başkan Erdoğan, BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi: İkili ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere taşıyacağız

Başkan Erdoğan, BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi: İkili ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere taşıyacağız
15.02.2022 10:58

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Son dakika haberi... Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi. Başkan Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasında 13 anlaşmanın imzalandığını belirten Erdoğan, "Özel sektörlerimiz arasındaki ortaklıklar canlılığını muhafaza etmiştir. Şimdiki ortak hedefimiz ikili ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere taşımaktır. Sanayiden taşımacılığa, sağlıktan tarıma çok geniş yelpazede imzalanan belgeler birlikte çalışma arzumuzu açıkça ortaya koymuştur." şeklinde konuştu.

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