Başkan Erdoğan baba ocağı Rize Güneysu'da

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılış için geldiği baba ocağı Rize’de Güneysu İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretin ardından İlçe Başkanlığı binasının altında bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, aracıyla Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evine gitti.