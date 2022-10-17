Başkan Erdoğan AYM üyeliğine seçilen Muhteren İnce'nin yemin törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Muhterem İnce'nin yemin törenine katıldı. Muhterem İnce, yemin ederek Anayasa Mahkemesi'nde göreve başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Muhterem İnce'nin yemin törenine katıldı. Muhterem İnce, yemin ederek Anayasa Mahkemesi'nde göreve başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Muhterem İnce'nin yemin törenine katıldı.
Anayasa Mahkemesi üyesi seçilen Muhterem İnce, Yüce Divan Salonu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen törende yemin ederek görevine başladı.