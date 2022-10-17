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Başkan Erdoğan AYM üyeliğine seçilen Muhteren İnce'nin yemin törenine katıldı

Başkan Erdoğan AYM üyeliğine seçilen Muhteren İnce'nin yemin törenine katıldı
17.10.2022 16:15

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Muhterem İnce'nin yemin törenine katıldı. Muhterem İnce, yemin ederek Anayasa Mahkemesi'nde göreve başladı.

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