Başkan Erdoğan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu'nun açılışını bugün yapacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli Belediyesinin girişimleriyle hayata geçirilen iki projenin açılışını bugün Sultanbeyli Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek törende yapacak.

İstanbul'un fethinin başladığı nokta olarak kabul edilen, konumu ve mimarisi ile ilgi çeken Doğu Roma eseri Aydos Kalesi, tarih meraklılarının ve turistlerin son yıllarda görmeye hasret kaldığı mekanlar arasında yer alıyordu.

KALENİN TARİHİ

Konstantinopolis-Anadolu ticaret yolu üzerindeki en stratejik bölgelerden birine, kontrol ve savunma amacıyla 26 bin metrekare alana inşa edilen kale, adını Yunanca "Kartal" anlamına gelen "Aetos"dan alıyor.

Bölgeye hakim bir tepeye inşa edilen kale, 325 metre yüksekliğiyle erişilmesi zor bir yapı olarak göz önünde bulunuyor.

TÜRK AKINLARINA KARŞI YAPILDI

Yapımına Türk akınlarının yoğunlaştığı 11-12'nci yüzyılda başlanılan, Aydos Tekfurluğunun yönetim merkezi olan ve yapılan kazılarda 13-14'üncü yüzyıla ait kalıntılara rastlanılan kale, artık yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlayacak.



İSTANBUL'UN KAPISI AYDOS KALESİ

1990 yılında tarihçi Prof. Halil İnalcık tarafından keşfedilen Aydos Kalesi kalıntıları üzerinde 2010 yılında kapsamlı bir restorasyon çalışması başlatıldı. İnalcık Aydos Kalesi için "İstanbul'un kapısıdır. İstanbul'un Fethi Aydos Kalesi'nde başlamıştır" der.

1328 yılında Kocaeli Yarımadası'nın büyük bir kısmı Osmanlı hakimiyetine geçince Bizans ile sınırda sadece Aydos Kalesi kalmıştır. Coğrafi koşullar ve kaledeki güçlü Bizans askerleri nedeniyle Aydos'un fethi uzamıştır.









Aşık Paşazade'nin "Tevarih-i Al-i Osman" adlı eserinde, Kale Tekfuru'un kızının yardımıyla Abdurrahman Gazi tarafından bir gece baskınıyla Aydos Kalesi fethedilir. Kale Tekfuru'nun kızı ile Abdurrahman Gazi'nin fetihten sonra evlendikleri de belirtilmektedir. Aydos Kalesi'nin fethinin bu masalsı hikayesi ilk kez 1400'lerin başında kaleme alınmıştır.

13 YIL SÜREN RESTORASYON

Sultanbeyli Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle 2010 yılında başlayan Aydos Kalesi restorasyonu 2022 yılının sonunda tamamlandı. Bugün Başkan Erdoğan'ın yapacağı açılışla turizme kazandırılacak. Sabah'ta yer alan habere göre, deniz seviyesinin 325 metre üstünde bulunan, 26 bin m2 bir alana yayılmış olan Aydos Kalesi bünyesinde, surlar, burçlar, 2 su sarnıcı, kilise ve tahıl ambarı bulunuyor. Kazılarda Bizans Dönemi buluntularının yanı sıra az sayıda Osmanlı ve tarih öncesi döneme ait kültür varlıkları da ortaya çıkarılır.

Sultanbeyli Belediyesi'nin servis araçlarının hizmet verdiği Aydos Kalesi, ücrestiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Açılışı yapılacak bir diğer hizmet ise Sultan Korusu. 127 bin metrekare üzerine inşa edilen ve "İstanbul'a nefes" olacağı belirtilen Sultan Korusu, başta Sultanbeylililer olmak üzere İstanbulluların doğal yaşam alanı olarak gösteriliyor.

Sultanbeyli'nin cazibe merkezi olmasına katkı sağlayacak proje, doğal yaşamdan izler taşıyor. Ormanın dokusuna uygun ahşap köprüleriyle masalsı bir ortam sunan koru, alışveriş mekanları, biyolojik göleti, çocuk oyun alanları, çevreci pişirme üniteleri, piknik alanları, mescit ve estetik çeşmeleriyle ferah bir mekanda dinlenme imkanı sunuyor.

Yürüyüş ve bisiklet yollarıyla ziyaretçilerine temiz havada spor yapma, seyir teraslarıyla doğayı izleme keyfi sunan Sultan Korusu'nda bir de Doğa Kitapları Kütüphanesi yer alıyor.