Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor. Başkan Erdoğan saat 13.16'daki ilk Cuma namazı için Kısıklı'daki konutundan tarihi yarımadaya doğru hareket etti.
Başkan Erdoğan, Ayasofya'daki ilk 'Cuma namazı' için yola çıktı
24.07.2020 11:47
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