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Başkan Erdoğan, Ayasofya'daki ilk 'Cuma namazı' için yola çıktı

Başkan Erdoğan, Ayasofya'daki ilk 'Cuma namazı' için yola çıktı
24.07.2020 11:47

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor. Başkan Erdoğan saat 13.16'daki ilk Cuma namazı için Kısıklı'daki konutundan tarihi yarımadaya doğru hareket etti.


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