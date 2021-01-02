Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nde tekbirlerle karşılandı

Dün Cuma namazı için Ayasofya Camii'ne giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada cemaatin tekbir sesleriyle karşılandı. O anlar kameralara yansıdı. Erdoğan'ın Ayasofya'da tekbirlerle karşılandığı anların videosu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Başkan Erdoğan'ın camiye girmesiyle birlikte büyük bir heyecan oluştu.

Cemaatten bazıları ayağa kalkıp Erdoğan'ı karşılamak istedi, bu sırada 'ayağa kalkmayın' uyarıları yapıldı.





TEKBİR SESLERİ YÜKSELDİ

Başkan Erdoğan'ı görenler; tekbir getirip 'Reis' diye seslendi. O anlar kameralara yansıdı. Başkan Erdoğan, daha sonra alanda ilerleyerek namaz kılacağı yere geçti.