Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanı dikti

İstanbul'un Fethi'nin 569. yıldönümü, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yaklaşık 1 milyon kişinin katılımı ile kutlanacak. Başkan Erdoğan'ın da katıldığı törende ilk fidanlar toprakla kavuşuyor. Başkan Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte ilk fidanı dikti. 2023'te ilk etabının açılması planlanan ve bittiğinde dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, 5 milyon 61 bin metrekarelik alana kurulacak. Alana İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikilecek.