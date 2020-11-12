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Başkan Erdoğan ASELSAN tesislerini gezdi!

Başkan Erdoğan ASELSAN tesislerini gezdi!
12.11.2020 22:51
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN'ın Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde, ASELSAN Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programına katıldı. Program öncesi tesisi gezen ve ürünleri tek tek inceleyen Erdoğan, programda yaptığı konuşmada Türkiye'ye müjdeli haberleri sıraladı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN'ın Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde, ASELSAN Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programına katıldı. Program öncesi tesisi gezen ve ürünleri tek tek inceleyen Erdoğan, programda yaptığı konuşmada Türkiye'ye müjdeli haberleri sıraladı.

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