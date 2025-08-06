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Başkan Erdoğan “Arkeolojinin altın çağı” sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen “Arkeolojinin Altın Çağı” Sergisi’nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve "Arkeolojinin Altın Çağı" Sergisi'nin açılışına katıldı. Törene, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Eserler Hakkında Bilgi Aldı
Sergiyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergilenen tarihi eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sergide arkeolojinin farklı dönemlerine ait değerli eserler yer aldı.

Fotoğraf Çekildi
Ziyaretin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, sergi alanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

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