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Başkan Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Başkan Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti
24.12.2021 14:07

OTOMATİK OYNAT

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti. Başkan Erdoğan, burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.

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