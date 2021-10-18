Başkan Erdoğan Angola'da açıkladı: Hedef 500 milyon dolar

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile Ortak Basın Toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Angola'ya direk uçuşlarımız başladı. Vize meselesinde atacağımız kolaylaştıracağımız adımlarda önemlidir. Vize serbestisi konusunda süratle atmamız gereken adımda sorun yoktur" dedi. Başkan Erdoğan, "Bu ayın ilk 8 ayında 132 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 500 milyon dolar hedefine ulaşmak için müşterek hareket etmeliyiz. Alt yapı projelerine yönelik fon ve kredi sağlanması konusunda Maliye bakanlarımızın temasta olması da malumunuzdur." şeklinde konuştu.