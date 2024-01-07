Başkan Erdoğan AK Parti'nin İstanbul adayını bugün açıklayacak

Son dakika haberi! 31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti'de gözler artık İstanbul'a çevrilmiş durumda. AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin 12 büyükşehir ve 16 ilde adaylarını açıklanacak. Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından 12'si büyükşehir olmak üzere 28 ilin adaylarını alfabetik sırayla açıklanacak. O isimleri açıkladıkça adayın öz geçmişi de fotoğrafıyla birlikte dev ekrana yansıtılacak. Geriye kalan 46 belediye başkan adayı ise Ankara'da açıklanacak. Öte yandan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde kullanılacak yeni seçim şarkısını kamuoyuyla paylaştı.