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Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu | 30.06.2021

Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu | 30.06.2021
30.06.2021 13:38
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Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "CHP giderek daha yıkıcı şekilde bizi hedef alıyor. Siyaseti kirleten bir müsilajla karşı karşıyayız. CHP'nin başını çektiği bu siyasi müsilaj her türlü yalanı sosyal medya ağı ile milletimizin üzerine yağmur gibi yağdırmaktadır. Sehven yanlış bilgi verme değil bilinçli bir yalan ve çarpıtma hali hatta stratejisi yürütülmektedir. Böyle değilse durum daha vahim demektir. Türkiye CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadır. Adı da yalan terörüdür." dedi. Başkan Erdoğan, "CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil, tıp biliminin psikiyatrinin konusudur. Allah şifa versin." şeklinde konuştu. CHP'nin erken seçim çağrılarına "Haziran 2023 Türkiye'nin seçim takvimidir" sözleriyle yanıt veren Başkan Erdoğan, Kanal İstanbul üzerinden yatırımcıları tehdit eden Kılıçdaroğlu'na da sert çıktı.


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