Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Binası Açılış Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kırşehir AK Parti binasının açılış heyecanını sizlerle yaşıyoruz. Bundan Sonra Kırşehir'de çok farklı bir AK Parti etkinliğini yaşayacağız. Yeni yönetimle birlikte AK Parti'nin bu döneminin çok farklı olacağına inanıyorum. 4 katlı bu binanın açılışını gerçekleştirerek partimize kazandırdık. Her alanda olduğu gibi siyasi faaliyetlerde de modern binalara sahip olmak gerekiyor." dedi.