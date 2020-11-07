Başkan Erdoğan AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bir asır önceki gibi bizi yok etmek istedikleri Anadolu topraklarından yeni bir şahlanışla dünyaya barış ve huzur getirecek bir mücadelenin içindeyiz." dedi. İlham Aliyev'le konuştuğunu belirten Erdoğan, "Gelişmeleri bizzat kendisinden dinledim. Olumlu gelişmeleri dinleyince mutlu oldum. Zafere yaklaşıyoruz. 30 yıl işgal altındaki topraklarından ayrı kaldılar ama artık işgal altındaki topraklarına kavuşuyorlar." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 9 aylık hasretin ardından Afşin'i, Dulkadiroğlu'nu, Elbistan'ı, Göksun'u, 12 Şubat'ı, Pazarcık'ı selamlıyorum. Biliyorsunuz en son Kahramanmaraş'ın 100'üncü kurtuluş yılı olan 12 Şubat'ta bir aradaydık.







Bin yıldır vatanımızın bekası için canını esirgemeyen şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.



Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmada olduğu gibi, 2053 vizyonunda da Kahramanmaraş'ı en önde görmek istiyorum.



Bir asır önceki gibi bizi yok etmek istedikleri Anadolu topraklarından yeni bir şahlanışla dünyaya barış ve huzur getirecek bir mücadelenin içindeyiz.



Milletimiz bu tarihi sürecin sorumluluğunu son 18 yıldır olduğu gibi yine AK Parti'ye vermiştir. Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun en önemli göstergesidir. Kadın üye sayımızın 5 milyon 250 bine ulaşması bu mücadeleye kadınlarımızın da sahip çıktığının göstergesidir.

Gençlik kolları üye sayımızın 1 milyon 240 bine yaklaşması bu mücadeleye gençlerimizin de sahip çıktığının ispatıdır.

Hedefimiz 2023'e kadar her yıl 1 milyon yeni üye ile kervanı menziline ulaştırmaktır.

Büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinin lokomotifliğini, AK Parti'nin Genel Başkanı'ndan mahalle temsilcisine kadar tüm kadroları yapıyor.







Sıfatı, ismi, cismi ne olursa olsun kimsenin kendi şahsi hesaplarını, hedeflerini, heveslerini bu ulvi davanın önüne koymasına tahammülümüz olamaz.

Değişim gerçeğinden kopmadan ama 19 yıldır partimize hizmet etmiş, davamıza bağlılığını koruyan herkesi de kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz.



TEŞKİLATLARIMIZI YENİ İSİMLERLE GÜÇLENDİRDİK

Son 2 yılda teşkilatlarımızın yaklaşık 3'te 2'sini yeni isimlerle güçlendirirken, ahde vefayı da elden bırakmadık.

Kaderin üstündeki kadere olan imanımızla, sağımıza solumuza bakmadan davamıza sahip çıkıyoruz.

Davamızı zafere ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Davamızı kör dünyanın göbeğine, kuşların göz bebeğine, yola, ağaca, yağan kara, yağmur yüklü bulutlara, bebeklerin avucuna, kara taşa, kor ateşe yazacağımız güne kadar bize durmak duraksamak haramdır.

Milletin partisinin yöneticileri milletin içinde olma mecburiyetindedir. Her kim milletle bağını keserse partisiyle de irtibatını kopartıyor demektir.





"KAHRAMANMARAŞ'A ESKİ PARA İLE 35.5 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK"

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesine yaptığımız katkının en yakın şahidi milletimizin ta kendisidir. Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları 3'e, 5'e, 10 katlayan yatırımlarımız var. Bunlardan ülkemizin tamamı yararlanmıştır. Kahramanmaraş'a 18 yılda eski para ile 35.5 katrilyon, yeni para ile 35.5 milyar TL katkı yaptık. Bu yatırımlar ile eğitimde 6 bin 146 derslik kattık. İkinci üniversiteyi kurduk. Öğrencilerimize yurt binalarını yaptık. Farklı branşlarda 39 spor tesisi yaptık, 4 tesisin çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş için 4 millet bahçesi projesi bulunuyor.

Türkoğlu Şekeroba millet bahçesi çalışmaları sürüyor. Pazarcık millet bahçesi için yer tahsisi yapıldı. Bunları tamamlayıp en kısa sürede hizmete sunacağız. Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza eski rakamla 5 katrilyon, yeni para ile 5 milyar TL para aktardık.

Necip Fazıl Şehir Hastanemizi, 300 yataklı kadın doğum hastanesi ve 200 yataklı ruh ve sinir hastanesi ile güçlendiriyoruz. TOKİ vasıtası ile Kahramanmaraş'ta 4 bin 119 konut projesini hayata geçirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 73 kilometreden 339 kilometreye çıkardık.







Kongremizden sonra daha önceki kısımları peyderpey açılan 63 kilometre uzunluğundaki yolu açıyoruz. Bu yolun ülkemize, bölgemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Yol üzerindeki tünellere ve güzergahlara Kahramanmaraş'a yakışır isimler verdik, törende açıklayacağım. Elbistan-Malatya hududunu yaparak Doğu Batı geçişini tamamlamış olacağız.

Nurdağı'ndan geçen Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı ile Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturacak projenin etüt çalışmalarında sona yaklaşıldı.







Şehrimize son 10 yılda 3 OSB, 1 teknopark, 1 tasarım merkezi kurduk. Bir baraj ve gölet inşa ettik. 16 baraj ve 2 göletin çalışmaları ise devam ediyor.

Adatepe Barajı'nı 1.6 milyar TL yatırım ile bitirdik. Sulama kanalı ihalelerini ise 372 milyon TL bedelle yaptık.

Kardeşlerim, Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe karşısına çıkan engeller ve saldırılar da ona göre artıyor. İstiklal Harbi sonrası bir kalkınma başlatan Türkiye tek parti CHP'sinin çapsızlığı yüzünden başarısız olmuştur.

Ülkemizle aynı şartta yola çıkan pek çok ülke zenginleşir gelişirken, biz enerjimizi boş şeyler ile tükettik. İktidara gelişimizi sağlayan 3 Kasım 2002 seçiminden beri yaşadıklarımızı hatırlayın. Önümüze çıkarılan vesayeti, engelleri hatırlayın. Milletimizi birbirine düşürmek için yapılan provokasyonları, o Gezicileri, çukurcuları hatırlayın. Camilerimizi nasıl yaktıklarını hatırlayın. Hamdolsun dik durduk, terör ile teröristler ile mücadele verdik. Yılmadık, usanmadık, askerimiz, jandarmamız, polisimizle mücadele verdik. Ama başardık. Şairin dediği gibi biz buraya tüzükler ile çarpışa çarpışa geldik. Hiçbir zaman bize dayatılan düzene teslim olmadık. Milletimizin bize gösterdiği istikamette ilerledik.







Türk milletini tarihi ve değerleri ile aşağılamaya çalışanlara ve öyle göstermeye çalışanlara asla izin vermedik. Medeniyetimiz, coğrafyamızı kan ile, gözyaşı ile, sömürü ile boğmaya çalışanlara izin vermedik. Suriye'de, Libya'da biz var olduk. Şimdi de Azerbaycan da biz varız.

"BU SABAH ALİYEV KARDEŞİMLE GÖRÜŞTÜK, ZAFERE YAKLAŞIYORUZ"

Bu sabah İlham Aliyev kardeşim ile görüştük. Şu anki gelişmeleri bizzat kendisinden dinledim. Olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince de bizzat mutlu oldum. Zafere artık yaklaşıyoruz. 30 yıl işgal altındaki topraklarından uzak kaldılar, ama artık işgal altındaki topraklarına kavuşuyorlar.

Bizi sevmeyen karşımızda duranlar, ne işin var Suriye'de, ne işin var Libya'da diyenler. Bizi bu yüzden sevmiyorlar. Bizi kardeşlerimiz sever, bizi mazlumlar sever.



BU CHP IMF'DEN BORÇ ALMAYA ALIŞMIŞ

Türkiye yükseldiği için şimşekleri üstüne çekiyor. Vesayeti kaldırmasaydık, terör örgütlerinin başını ezmesek kimse bize yan göle bakmazdı. IMF'ye olan borcu ödemesek kimse bizden şikayet etmezdi.



Bu CHP IMF'den borç almaya alışmış. Ama biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Darbecilere teslim olsaydık kimse bize ateş püskürmezdi. IMF'den borç alsaydık CHP'nin dediği gibi kimse bize bir şey demezdi. Doğu Akdeniz'deki haksızlığa, hırsızlığa ses çıkarmasak kimse bize bir şey demezdi.





KKTC'de Türkiye'yi seven, kabullenen bir kardeşimiz Cumhurbaşkanı oldu. İnşallah Kıbrıs'ta yeni bir dönem başlıyor. Ayın 15'inde Bahçeli ile birlikte Kıbrıs'ta olacağız. İnşallah orada Kapalı Maraş'ta şöyle bir piknik yapacağız. Kardeşliğimizi yaşayarak ortaya koyacağız, bu gecikti. Ama artık yapacağız.