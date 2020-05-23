Başkan Erdoğan AK Parti İstanbul İl Teşkilatı ile video konferans gerçekleştirdi

23.05.2020 23:58

Başkan Erdoğan AK Parti İstanbul teşkilatıyla video konferans gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında, "Hiçbir zaman milletimize sadece seçimden seçime giden bir parti olmadık." ifadelerine yer verdi. Erdoğan, "Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak, çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek, milletimize gidecek kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz." dedi.