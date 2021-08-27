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Başkan Erdoğan: Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu

Başkan Erdoğan: Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu
27.08.2021 21:06
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te yaptığı açıklamada, ’’Görüşmelerimizde Afganistan'ı da konuştuk. Az önce aldığım bilgiye göre Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu. Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı. Maalesef terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etme suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır. DEAŞ'a karşı en güçlü mücadeleyi Türkiye olarak biz verdik, veriyoruz. ‘’ dedi…


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