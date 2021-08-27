Başkan Erdoğan Afganistan açıklaması: Ortada terör örgütlerinin çatışması var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te yaptığı açıklamada, ‘’ DEAŞ farklı bir örgüt, Taliban farklı bir örgüt. Ortada terör örgütlerinin çatışması var. Türkiye'nin karlı çıkması, başka bir ülkenin karlı çıkması diye bir şey düşünülemez. Bütün mesele Afganistan halkının bir an önce huzurlu bir şekilde yaşaması. Ne gibi adımlar atacağız onların da planlamalarını yapacağız. Bu gece itibarıyla da oradaki tüm elemanlarımızı çekiyoruz. Artık orada bizim asker veya sivil kimse kalmayacak. Sadece bir teknik heyet az sayıda kişilik onlar kalacak.’’ dedi