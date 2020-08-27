Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

27.08.2020 00:36

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜNDEM DOĞU AKDENİZ

Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını hatırlattı.

Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladı.