Başkan Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Başkan Erdoğan ile Biden, ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yapma konusunda anlaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde işbirliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldı.

Başkan Erdoğan, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin Suriye'de PKK-PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN TELEGRAM'DAN PAYLAŞTI

Başkan Erdoğan görüşmeye ilişkin Telegram'dan paylaşımda bulundu.

Erdoğan mesajından şu ifadelerini kullandı:

İki lider, Haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin marjında görüşme konusunda anlaşmaya vardı.

Bugün ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik

Sayın Biden ile ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde iş birliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldık.

ABD'NİN FETÖ VE PKK'YA DESTEĞİ

Görüşmede, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin Suriye'de PKK-PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade ettim.

NATO ZİRVESİ'NDE İKİLİ GÖRÜŞME

Mevkidaşım ile Haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin marjında görüşme konusunda anlaşmaya vardık.

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla...

BEYAZ SARAY'IN AÇIKLAMASI

Beyaz Saray, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, haziranda düzenlenecek NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yapma kararı aldığını bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan ve Biden'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek, "Biden, iş birliği alanlarının genişletilmesi ve anlaşmazlıkların etkili şekilde yönetilmesiyle yapıcı bir ilişki konusundaki ilgisini dile getirdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "İki lider, haziran ayındaki NATO Zirvesi kapsamında, birçok ikili ve bölgesel konuyu görüşmek üzere ikili bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldı." ifadesi kullanıldı.Söz konusu görüşme 20 Ocak 2021'de göreve gelen Biden ile Başkan Erdoğan arasındaki ilk telefon görüşmesi olma özelliği taşıyor.