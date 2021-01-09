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Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü

Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü
09.01.2021 22:04
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Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferansla görüştü. Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Başkan Erdoğan, düzenli Türkiye-AB zirvelerini ve üst düzey diyalog toplantılarını yeniden başlatmakta fayda gördüğünü ifade etti.


Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferansla görüştü. Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Başkan Erdoğan, düzenli Türkiye-AB zirvelerini ve üst düzey diyalog toplantılarını yeniden başlatmakta fayda gördüğünü ifade etti.
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