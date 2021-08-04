Başkan Erdoğan A Haber ve ATV ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu akşam saat 21.00'de A Haber - Atv - A Para - ANews ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Başkan Erdoğan'ın son günlerde çıkan orman yangınları ile yapılan mücadeleden sosyal medyadaki algı operasyonlarına, terörle mücadeleden dış politikadaki son gelişmelere kadar açıklamalar yapması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber - Atv - A Para - ANews ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.



Bu akşam saat 21.00'de başlayacak canlı yayında, Başkan Erdoğan'ın son günlerde çıkan orman yangınları ile yapılan mücadeleden sosyal medyadaki algı operasyonlarına, terörle mücadeleden Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere kadar birçok konuda merak edilenlere dair soruları yanıtlaması bekleniyor.



