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Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Anıtkabir’de!
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Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Anıtkabir’de!

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024, 11:31 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024, 11:31

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Anıtkabir’i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin gelecek vizyonuna dair önemli mesajlar verdi. Bu tarihi günde, Zafer Bayramı coşkusuyla birleşen Türkiye'nin kararlılığına dikkat çeken Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ulaşmak için var güçleriyle çalışacaklarını vurguladı. Anıtkabir'deki bu anlamlı tören, Zafer Bayramı’nın ruhunu bir kez daha yaşattı.

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