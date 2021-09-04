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Başkan Erdoğan ‘’19 yılda ne yaptınız’’ diye soran CHP’ye yanıt verdi: Gelin de Rize'yi görün dikili bir ağacınız yok

Başkan Erdoğan ‘’19 yılda ne yaptınız’’ diye soran CHP’ye yanıt verdi: Gelin de Rize'yi görün dikili bir ağacınız yok
04.09.2021 14:38
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Rize'de Salarha Tüneli Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ‘’19 yılda ne yaptınız’’ diye soran CHP’ye yanıt verdi. Erdoğan ''Rant hırsına cehalete buralarda tekrar yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Başka Rize, Karadeniz, Türkiye yok. Elimizdeki potansiyellerin kıymetini bilmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'de bir kesim var 19 yılda siz ne yaptınız ki diye soruyor. Bu soruyu kimlerin sorduğunu biliyorsunuz değil mi? Böyle bir soruyu ancak ne kendisi ne evlatları bu ülkede yaşamamış olan birisi sorabilir. Türkiye'nin 19 yılda nereden nereye geldiğinin şahidi bu milletin kendisidir. Bay Kemal'e sesleniyorum; gelin de Rize'yi görün dikili bir ağacınız yok.'' İfadelerini kullandı.


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