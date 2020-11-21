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Başkan Erdoğan 12. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na video mesaj yolladı

Başkan Erdoğan 12. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na video mesaj yolladı
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Başkan Erdoğan 12. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na video mesaj yolladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Şimdiye kadar din, dil, ırk ayrımı yapmadan 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa destek olduk." ifadelerine yer verdi. Erdoğan, "Türkiye olarak etrafımızdaki sorunlarla ilgilenirken asla irredantist yani yayılmacı-müdahaleci bir anlayış içinde değiliz." dedi.


Başkan Erdoğan 12. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na video mesaj yolladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Şimdiye kadar din, dil, ırk ayrımı yapmadan 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa destek olduk." ifadelerine yer verdi. Erdoğan, "Türkiye olarak etrafımızdaki sorunlarla ilgilenirken asla irredantist yani yayılmacı-müdahaleci bir anlayış içinde değiliz." dedi.
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