Başkan Erdoğan 12. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na video mesaj yolladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Şimdiye kadar din, dil, ırk ayrımı yapmadan 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa destek olduk." ifadelerine yer verdi. Erdoğan, "Türkiye olarak etrafımızdaki sorunlarla ilgilenirken asla irredantist yani yayılmacı-müdahaleci bir anlayış içinde değiliz." dedi.