Başkan Erdoğan 11 yıl önce Kütahya Askeri Havalimanı'na alınmayan başörtülülere bakın nasıl sahip çıkmış

26.06.2020 22:23

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başörtüsü yasağına karşı verdiği mücadeleyi anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 yıl önce Kütahya Askeri Havalimanı yetkililerinin; ‘Konvoyda başörtülüler var, biz bu şekilde sizi içeriye alamayız’ denilmesi üzerine herkesi bir otobüse alarak havaalanına girdiğini ifade etti. SABAH'tan Kenan Kıran'ın haberi...