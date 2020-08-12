Basın toplantısını bitiren soru: CHP'li Muharrem Erkek cevap vermedi

12.08.2020 14:22

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek; “Demokrasi demokrasi diyoruz, 6 milyon oy alan HADEP’le (HDP) birleştik diyemiyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz?” şeklindeki sorusuna cevap vermedi ve basın toplantısını sona erdirdi.