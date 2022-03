Başakşehir'de evinden otobüs durağına yürüyen Nazif Şenyiğit sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

İstanbul Başakşehir'de, evinden otobüs durağına yürüyen Nazif Şenyiğit, sokaktaki köpeklerin saldırısına uğradı. Şenyiğit bir köpeğin ısırması sonucu kulağından yaralanırken, yaşananlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Her gün pansumana gittiğini ve kulağına 20 dikiş atıldığını söyleyen Şenyiğit, "Kulağıma 20 dikiş atıldı. Aynı zamanda kuduz aşısı takibi de başlatıldı. Her gün pansumana gitmek zorundayım. Dikişlerin iyileşmesi biraz uzun sürüyor. Doktorum kulağımın kopmak üzere olduğunu söyledi. Her gün pansumana gidip, takip ediliyorum" ifadelerini kullandı.