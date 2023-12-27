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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023, 17:10 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023, 17:18

Başakşehir kaza haberi: İkitelli'de kamyonun çarptığı motokurye olay yerinde hayatını kaybetti

BAŞAKŞEHİR'de kamyonun çarptığı motokurye olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından motokuryenin cenazesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.Olay yerinden kaçan kamyon şoförünün polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Kaza, İkitelli Süleyman Demirel Bulvarında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 34 DRC 527 plakalı kamyon şoförü bulvarda seyir halindeyken motokurye Feridun Kaplaner (31) aracın sağından geçmeye çalıştı. Kamyon şoförü farketmediği motokuryeye çarptı.Kazadan sonra kamyon şoförü aracını durdurdu. Motokuryenin yerde yattığını gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Feridun Kaplaner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan kamyon şoförünün polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle bulvarın her iki yönünde de trafik yoğunluğu oluştu.Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Başakşehir'de kamyonun çarptığı motokurye olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından motokuryenin cenazesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.Olay yerinden kaçan kamyon şoförünün polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Kaza, İkitelli Süleyman Demirel Bulvarında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 34 DRC 527 plakalı kamyon şoförü bulvarda seyir halindeyken motokurye Feridun Kaplaner (31) aracın sağından geçmeye çalıştı. Kamyon şoförü farketmediği motokuryeye çarptı.Kazadan sonra kamyon şoförü aracını durdurdu. Motokuryenin yerde yattığını gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Feridun Kaplaner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan kamyon şoförünün polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle bulvarın her iki yönünde de trafik yoğunluğu oluştu.Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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