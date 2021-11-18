Başak Cengiz cinayetinde korkunç rapor! Vahşetin boyutu otopsi raporunda: Vücudunda 20-25 santimetrelik kesiler...

Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölümü soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cengiz'in ön otopsi raporu dosyaya ulaştı. Vahşetin boyutunu gözler önüne serdi. Talihsiz kadının vücudunda çok sayıda kesi ve organ yaralanması oluştuğu kaydedildi.

Kan donduran olay geçtiğimiz hafta İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Mimarlık eğitimi için Ankara'dan İstanbul'a gelen Başak Cengiz, sokak ortasında vahşice katledildi. Samuray kılıcı ile dehşet saçan Can Göktuğ Boz, önce emniyette, sonra savcılıkta ardından da tutuklanması talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi. 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklandı.

SANTİMETRELERCE ÇOKÇA SAYIDA KESİK…

Genç kadının canice hayattan koparılmasının ardından yürütülen soruşturmada dosyaya ön otopsi raporu ulaştı. Bilirkişi doktor raporunda, Başak Cengiz'le ilgili ilk incelemede yaklaşık 30-35 yaşlarında, 160-165 santimetre boylarında ve 60-65 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi. Sağ omzunda yaklaşık 5, göğüs kafesinde 25-30, vücut orta hatta 20-25 santimetre, omurgasında 4 adet kesi olduğu belirtildi. Bel bölgesinden beyne uzanan noktalarda, sağ ayak bileğinde de aynı kesilerden olduğu kaydedilen raporda vücudunda toplamda 10 adet kesi olduğu vurgulandı.

KILIÇLA UYUMLU KESİLER

Bu kesilerin olay yeri görüntüleriyle de uyumlu yaklaşık 80-90 santimetre boyunda elde edilen kılıç ile oluştuğunun düşünüldüğü kaydedilen raporda, genç kadının çok sayıda organ yaralanmasının da bulunduğu ifade edildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporuna gerek olduğu kaydedilirken, işlemler için genç kadının cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne gönderilmesinin uygun olduğu belirtildi.

Arzu KAYA / SABAH