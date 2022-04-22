RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Başak Cengiz cinayetinde flaş gelişme! Beklenen rapor mahkemede! Can Göktuğ Boz'un cezai ehliyeti hakkındaki rapor çıktı!

Başak Cengiz cinayetinde flaş gelişme! Beklenen rapor mahkemede! Can Göktuğ Boz'un cezai ehliyeti hakkındaki rapor çıktı!

Başak Cengiz cinayetinde flaş gelişme! Beklenen rapor mahkemede! Can Göktuğ Boz'un cezai ehliyeti hakkındaki rapor çıktı!
22.04.2022 13:24

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Ataşehir’de hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz hakkında devam eden davada flaş bir gelişme yaşandı. Duruşma başladıktan kısa bir süre sonra ise üst kuruldan gelen raporda sanık Can Göktuğ Boz’un cezai ehliyeti tam çıktı.

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İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i kaldırımda samuray kılıcıyla vahşice katlettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Can Göktuğ Boz'un yargılanmasına devam edildi.

DURUŞMA BAŞLADI, RAPOR GELDİ
İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya maktul Başak Cengiz'in ailesi ve taraf avukatları katılırken sanık Can Göktuğ Boz SEGBİS sistemiyle katıldı.

Duruşma başladıktan kısa bir süre sonra ise mahkeme başkanı Adli Tıp Üst Kurulu'ndan beklenen raporun geldiğini belirtti.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI
Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'ndan gelen raporda sanık Can Göktuğ Boz'un cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirdildi.

Raporda sanığın cezai sorumluluğunda herhangi bir anormal duruma saptanmadığı, sanığın işlediği suçun sonuçlarını algılayamama ve farkında olamama konusunda herhangi bir tıbbi sıkıntıya rastlanmadığını aktarıldı.

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