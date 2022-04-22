Başak Cengiz cinayetinde flaş gelişme! Beklenen rapor mahkemede! Can Göktuğ Boz'un cezai ehliyeti hakkındaki rapor çıktı!

Ataşehir’de hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz hakkında devam eden davada flaş bir gelişme yaşandı. Duruşma başladıktan kısa bir süre sonra ise üst kuruldan gelen raporda sanık Can Göktuğ Boz’un cezai ehliyeti tam çıktı.