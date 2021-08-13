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Bartın'daki sel felaketinden yeni görüntü: Köprü böyle yıkıldı

Bartın'daki sel felaketinden yeni görüntü: Köprü böyle yıkıldı
13.08.2021 10:55
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Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası Karabük-Bartın karayolu üzerindeki köprünün yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yıkılma anı ise bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansırken, yaşanan paniği de gözler önüne serdi.


Bartın'da önceki gün sabah meydana gelen sel felaketi sonrası Ulus ilçesi ile Abdibapaşa beldesinde çok sayıda köprü ve menfez yıkılarak zarar görmüştü.

SEL SULARINA DAYANAMAYARAK YIKILDI


Karabük - Bartın karayolunun ulaşımının sağlandığı Bahçecik köprüsünün ardından şiddetli yağışlar sonrası Kavlakdibi köprüsü de sel sularına dayanamayarak yıkılmıştı.




YAŞANAN PANİK KAMERADA



Köprünün yıkılma anı ise bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansırken, yaşanan paniği de gözler önüne serdi.


Önceki gün akşam saatlerinde yıkılan köprü sonrası bölgede inceleme yapa AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve beraberindeki heyet ile gazeteciler bölgede mahsur kalmış ardından saatler sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı.

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