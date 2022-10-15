Bartın'ın Amasra ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada 40 maden işçisi şehit oldu. Madencilerden geriye kalan son görüntüler ortaya çıktı. 1 hafta önce delege seçimleri için madene giden A Haber muhabiri Halil Tekin madencilerin kendisine veda ettiği görüntüleri kayda aldı.

"HALİL AĞABEY EL SALLA SİZİ SEVİYORUZ"

Canlı yayında konuşmakta zorluk çeken A Haber muhabiri Halil Tekin, "Genel Maden-İş Sendikası'nın Amasya Şube Başkanlığı'na giden yolda delege seçimleri vardı ve bu delege seçimlerini canlı yayınlamamı benden rica ettiler. Yayın bittikten sonra kucaklaştık, helalleştik ben arabama giderken hakim bir yerdeydim arkamdan bana seslendiler "Halil ağabey el salla sizi seviyoruz" diye ve ben döndüm ve o görüntüleri çektim.

Bunlar dostlarım, arkadaşlarım şu anda evlatları öksüz kaldı. Ben arkadaşları olarak katlanmakta zorluk çekiyorum, kabullenmek zor oluyor." dedi.