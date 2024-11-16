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Bartın'da tarihi rekor
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Bartın'da tarihi rekor

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 19:12 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 19:12

Bartın'da süt kutusu içerisinde yaklaşık 1 buçuk milyon TL piyasa değeri bulunan uyuşturucu madde ele geçirildi. Bartın tarihinde ilk kez bir kişi üzerinde bu kadar çok uyuşturucu madde yakalanırken, Bartın ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il dışından Bartın'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirilerek, pazarlanacağı yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Başlatılan projeli dosya kapsamında çalışma yürüten narkotik polisler, D.K. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapan ekipler, süt kutusu içerisine zulalanmış halde 499,80 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 100,59 gram kokain maddesi ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ş.E ve İ.C isimli şahısları da İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 kişi Bartın'a getirilirken, Bartın'da da E.E isimli bir kişi daha yakalandı. Ekipler gözaltına alınanlara ait 4 ayrı ikamette yapılan aramada ise farklı ebatlarda olan ve 218 içimlik olduğu belirlenen, peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ile 1,04 gram esrar maddesi de ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 kişi işlemlerin ardından Bartın Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadesi alındığı öğrenilen şüphelilerin, savcılığın ardından ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun toplam piyasa değeri1 buçuk milyon TL olarak tespit edilirken, yapılan bu son operasyon ise Bartın'da bir kişi üzerinde ise ilk kez bu kadar çok metamfetamin ve kokain olarak bilinen uyuşturucu maddelerin yakalandığı operasyon olarak kayıtlara girdi.

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