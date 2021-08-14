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Bartın'da selin getirdiği ağaçlar Kirazlı Barajı'nın set kısmına birikti

Bartın'da selin getirdiği ağaçlar Kirazlı Barajı'nın set kısmına birikti
14.08.2021 12:41
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Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası dağlardan kopan ağaçlar Kirazlı Barajı'nın set kısmını doldurdu. Geniş alana yayılan odun parçaları drone ile havadan görüntülendi. Haberin detayları...


Şiddetli yağışların etkisiyle yaşanan sel felaketi Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta büyük can kaybına neden oldu.

Selin vurduğu bölgelerde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı ve ağaçlar yerinden koptu.

AĞAÇ PARÇALARI BARAJIN SAVAKLARINI KAPATTI

Ulus ilçesinde önceki gün yaşanan sel felaketinde yaralar sarılıyor. Bir taraftan da hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Selin getirdiği ağaçlar ise Kirazlı Barajı'nın giriş bölümünü adeta kapattı. Baraj suyunun üzeri tamamen odun parçaları ile kaplandı.

Üst kapakları açılan barajdaki su kontrollü şekilde dereye veriliyor.

EVİ YIKILAN YAŞLI KADIN BULUNDU

Öte yandan Bartın'da Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde önceki gün sel nedeniyle evi yıkılan ve bu sırada sulara kapılan 84 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları, 153 kişilik ekip ve drone desteğiyle sürüyordu.

Çalışmalar, Kozcağız Barajı ile Ünal'ın evinin yıkıldığı dere arasındaki 23 kilometrelik alanda gerçekleştirildi.

EVİNE 600 METRE UZAKLIKTA CESEDİNE ULAŞILDI

Ünal'ın cansız bedeni bulundu. Ünal'ın kayaların arasında sıkışmış cesedine, evinin 600 metre uzağında ulaşıldı.

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