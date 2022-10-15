Haberler Haber Videoları Bartın'da arkadaşlarını kurtarmaya çalışan maden emekçisi o anları anlattı

Bartın'da arkadaşlarını kurtarmaya çalışan maden emekçisi o anları anlattı

Bartın'da arkadaşlarını kurtarmaya çalışan maden emekçisi o anları anlattı
15.10.2022 03:07 - Son Güncelleme: 15.10.2022 03:13

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:36
Bartın’dan havalanan uçak...
Haber 03:52
Bartın’da maden faciası!...
Haber 03:43
Maden faciasında yaralanan...
Haber 01:30
Amasra'da maden ocağında...
Haber 08:56
Bartın'da maden ocağında...
Haber 01:06
Yerli ve milli keskin nişancı...
Haber 01:03
Çavuşoğlu: Fiyatlar için...
Haber 03:55
Twit atılınca hapise mi...
Haber 02:40
HDP'li Güzel iddianamesi kabul...
Haber 02:56
Bakan Akar'dan ABD'ye net F-16...
Haber 01:22
Hayati Yazıcı'dan ''Genel Af''...
Haber 29:37
Yazıcı EYT için tarih verdi

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlmasında çok sayıda maden emekçisi yaşamını yitirdi. Facia sonrası devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu, çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Patlama yaşanan maden maden ocağındaki arkadaşlarını kurtarmaya çalışan Öner Özmen isimli maden emekçisi yaşadıklarını anlattı. Özmen, "Bant sistemimiz vardı, onlar dağılmış. Gaz, genizleri yakıyordu. Olayı duyar duymaz bütün madenci arkadaşlarımız, burada omuz omuza çalıştıkları arkadaşlarını kurtarmak için seferber oldu, aşağıda hala çalışıyorlar. Herkes canla başla çalışıyor" dedi.

Haber Videoları
SON DAKİKA