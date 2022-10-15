Bartın'da arkadaşlarını kurtarmaya çalışan maden emekçisi o anları anlattı

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlmasında çok sayıda maden emekçisi yaşamını yitirdi. Facia sonrası devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu, çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Patlama yaşanan maden maden ocağındaki arkadaşlarını kurtarmaya çalışan Öner Özmen isimli maden emekçisi yaşadıklarını anlattı. Özmen, "Bant sistemimiz vardı, onlar dağılmış. Gaz, genizleri yakıyordu. Olayı duyar duymaz bütün madenci arkadaşlarımız, burada omuz omuza çalıştıkları arkadaşlarını kurtarmak için seferber oldu, aşağıda hala çalışıyorlar. Herkes canla başla çalışıyor" dedi.