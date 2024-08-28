Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024, 10:57 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2024, 10:57

Fatih'te, 5 katlı bir binanın en üst katında bulunan bir dairenin zemininde meydana gelen kısmi çökme sonucu 15 yaşındaki Eda Maden alt kata düştü ve yaralandı. Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi, yaralı kız hastaneye kaldırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında çökmenin yaşandığı bina ile yanındaki iki apartman boşaltıldı, toplam 35 kişi tahliye edildi. Eda Maden'in babası, kızının banyoya girdikten sonra büyük bir gürültü duyduğunu ve kızının düştüğünü fark ettiğini anlatarak, birkaç gün önce tuvaletle ilgili sorun olduğunu bildirdiklerini belirtti.