Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024, 18:10 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2024, 18:10

Türkiye'nin önde gelen gıda markalarından Banvit'in kurucusu ve eski yönetim kurulu başkanı Vural Görener, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Görener, yıllarca Türkiye'de gıda sektörüne yön veren isimlerden biri olarak tanındı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen Görener'in vefatı, iş dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Eğitim ve Erken Kariyer

1950 yılında Amerikan Koleji'nden mezun olan Vural Görener, eğitim hayatı boyunca edindiği bilgi ve becerileri, daha sonra iş dünyasına taşıdı. 1951 yılında, Kore Savaşı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tercümanlık yaparak ülkesine hizmet etti. Savaştan döndükten sonra İstanbul'da ithalat komisyonculuğu ve muhasebecilik gibi görevler üstlendi. Bu dönemde edindiği tecrübeler, onun ilerleyen yıllarda kuracağı Banvit için temel birikim sağladı.

Banvit'in Kuruluşu ve Başarı Yılları

1968 yılında Banvit'i kuran Görener, Türkiye'nin ilk entegre tavukçuluk tesisini hayata geçirdi. Yıllar içinde Banvit, sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da tanınan ve takdir edilen bir marka haline geldi. Görener, bu süreçte şirketini vizyoner bir bakış açısıyla yönetti ve gıda sektöründe yenilikçi adımlar atarak Banvit'in başarı hikayesini yazdı.

Son Yolculuğu

Vural Görener, 4 Eylül 2024 Çarşamba günü Bandırma'da bulunan Haydarçavuş Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından, Erdek ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde defnedilecek. Görener'in cenaze törenine iş dünyasından birçok isim katılacak ve Türkiye'nin bu önemli iş insanına son görevini yerine getirecek.