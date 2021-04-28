Bankalar kapandı mı? Banka çalışma saatleri değişti mi? Tam kapanmada bankalar açık mı, saatleri neler?

Bankalar kapandı mı? Tam kapanmada bankalar açık mı? Banka çalışma saatleri nelerdir? 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde bankaların nasıl çalışacağı da merak ediliyor. Konuyla ilgili en net bilgi ise İçişler Bakanlığı genelgesinde yer alıyor. Peki bankalar kapandı mı?

Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankalar kapandı mı? Banka çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi oldu. Bu süreçte banka çalışma saatlerinin nasıl olacağı da sık sık araştırılıyor. Peki bankalar açık mı kapandı mı? İşte tam kapanmada bankalarla ilgili bilgiler!

TAM KAPANMADA BANKALAR AÇIK MI?

Yayınlanan genelgede bankların durumu hakkında şu madde yer alıyor;

– 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları hizmet verebilecek.